“Gaziantep’te 54 Yıl Cezalı Firari Yakalandı”

GAZİANTEP’TE JANDARMA OPERASYONU

Gaziantep’te jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği yaparak aranan şahısların yakalanması için çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda; adam öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama ve yağma gibi 13 ayrı suçtan dolayı toplamda 54 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı.

YASAL İŞLEMLER SONRASI TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.