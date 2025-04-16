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Gaziantep’te 6 Şüpheli Tutuklandı

HIRSIZLIK OLAYI VE ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Gaziantep’te bir depodan 600 bin TL değerinde elektrik kablosu ve çeşitli inşaat malzemeleri çaldığı belirlenen 6 şüpheli tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda gerçekleşen hırsızlık olayı üzerine detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

ÇALINTI MALZEMELERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Yürütülen çalışmalar sonucunda, 600 bin TL değerinde elektrik kablosu ve muhtelif inşaat malzemeleri çalan 6 şüpheli, ilgili çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı. Çalınan malzemeler, mağdurlara teslim edilirken, İ.Y., N.K., D.Y., İ.K., İ.K. ve A.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yasal işlemleri tamamlanan bu 6 şüpheli, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

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