Gaziantep’te 672 Çifte Sertifika Verildi

EVLİLİK OKULU PROJESİ’NDEN SERTİFİKA ALAN ÇİFTLER

Gaziantep’te bu yıl “Evlilik Okulu” projesi kapsamında, 672 çifte evlilik eğitimi sonrası sertifika verildi. Şahinbey Belediyesi’nin açıklamasına göre, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi iş birliğinde yürütülen projede, 56 bin 45 çifte evlilikle ilgili eğitimler sunuldu. Eğitimleri tamamlayan 672 çift, sertifikalarını aldı.

AİLE KURUMLARINA YÖNELİK DESTEKLER

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilik Okulu Projesi’nin 15 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Tahmazoğlu, “Bu yıl ek olarak yeni evlenecek çiftlerimizden 20 bin gelin, 20 bin damada olmak üzere toplamda 40 bin lira nakdi destek sağlıyoruz” dedi. Ayrıca maddi durumu yetersiz olan ve evlenmeyi isteyen çiftlere çeyiz seti hediye ettiklerini de ekledi.

Evlendikten sonra çocuk sahibi olan çiftlere yönelik destekler de sunuluyor. İkinci çocuktan itibaren her çocuk için 1 yıl boyunca çocuk bezi, ikinci çocuktan itibaren ise üç yıl boyunca bin lira destek veriliyor. Hükümetin ayrıca üçüncü çocuk için 5 yıl boyunca 6 bin 500 lira desteği bulunuyor. Dördüncü çocukta, Şahinbey Belediyesi 4 bin lira destek sunuyor. Bunun yanı sıra, 10 yıl ve üzeri evli kalan çiftlere evlilik yıllarının yarısı kadar destek veriliyor. Bekar olan her çocuk için de bin lira nakdi destek sağlanacak.