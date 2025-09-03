Gaziantep’te 7 Araçla Kaza, 20 Yaralı

ZİNCİRLEME KAZA DETAYLARI

Gaziantep’te sabah saatlerinde gerçekleşen zincirleme kazada 20 kişi hafif yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesi İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı’nın adliye yönüne doğru meydana geldi. Olayda, 3’ü işçi servisi olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı belirlendi. Kazaya karışan araçların plakaları ve sürücüleri kayıtlara geçemedi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Zincirleme kaza sonrası, olay yerine gerekli müdahaleler için polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 20 yaralıya yerinde müdahale etti. Yaralılardan bazıları, sağlık kontrolleri için tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş bir inceleme süreci başlatıldı.