Gaziantep’te 7 Araçla Kaza, 20 Yaralı

ZİNCİRLEME KAZA DETAYLARI

Gaziantep’te sabah saatlerinde gerçekleşen zincirleme kazada 20 kişi hafif yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesi İpekyolu Sani Konukoğlu Bulvarı’nın adliye yönüne doğru meydana geldi. Olayda, 3’ü işçi servisi olmak üzere toplam 7 aracın karıştığı belirlendi. Kazaya karışan araçların plakaları ve sürücüleri kayıtlara geçemedi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Zincirleme kaza sonrası, olay yerine gerekli müdahaleler için polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 20 yaralıya yerinde müdahale etti. Yaralılardan bazıları, sağlık kontrolleri için tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş bir inceleme süreci başlatıldı.

Mersin’de Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Mersin'de 13. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakika içinde kurtarıldı. İşçiler, elektrik arızası nedeniyle sıkışmıştı.
Manisa’da Kuru Üzüm Kalitesi Arttı

Mustafa Sacit İnan, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, tel sergi yönteminin kuru üzüm kalitesini artırdığını fakat yüksek maliyetin üreticiler için bir engel oluşturduğunu ifade etti.

