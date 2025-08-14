Haberler

Gaziantep’te 7 Kilo 150 Gram Skunk

İKAMETTE YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI

Gaziantep’te polis ekipleri, bir adrese düzenlediği operasyonda, bavulların içerisine gizlenmiş 7 kilo 150 gram skunk yakaladı. Operasyon, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin ve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ile gerçekleştirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Evde yapılan arama sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yanında, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Bu operasyon, ildeki uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

