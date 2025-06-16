Gaziantep’te 8 Şüpheli Tutuklandı

GAZİANTEP’TE OPERASYON VE TUTUKLAMALAR

Gaziantep’te farklı tarihlerde gerçekleşen ikamet, iş yeri, otomobil kurşunlama ve kundaklama vakalarının şüphelileri arasında yer alan 11 kişiden 8’i tutuklandı. Yapılan tutuklamaların ardından, bazı kurşunlama ve kundaklama hadiseleri güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, savcılıkla iş birliği içinde kentte belirli tarihlerde çıkan 8 ayrı ikamet, iş yeri, otomobil kurşunlama ve kundaklama suçlarına yönelik olarak 29 Mayıs’ta 14 farklı adrese aynı anda baskın düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonlar sırasında gerçekleştirilen aramalarda ise 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 adet kesici alet ve 20 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin bazıları, geçmişteki kurşunlama ve kundaklama olayı görüntülerine güvenlik kameralarına yansıdı.