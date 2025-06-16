Gaziantep’te 8 Şüpheli Tutuklandı

GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Gaziantep’te farklı tarihlerde gerçekleşen ikamet, iş yeri, otomobil kurşunlama ve kundaklama olaylarının şüphelisi olan 11 kişiden 8’i tutuklandı. Tutuklu şüphelilerin, bazı kurşunlama ve kundaklama olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

KOORDİNE OPERASYONLA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, savcılıkla koordineli olarak kentte meydana gelen 8 ikamet, iş yeri, otomobil kurşunlama ve kundaklama suçlarına yönelik olarak 29 Mayıs tarihinde 14 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Bu operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

ARALARDAN SİLAHLAR VE ALETLER ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda yapılan aramalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 adet kesici alet ve 20 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin bazı kurşunlama ve kundaklama olayları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.