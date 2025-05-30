Gaziantep’te 8 Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

GAZİANTEP’te, 8 ev, iş yeri ve aracı kurşunlayıp kundakladıkları tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde oluşan şiddet olaylarıyla ilgili yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ve olay yerlerindeki güvenlik kameralarının görüntüleri sayesinde, kurşunlama ve kundaklama vakalarının failleri belirlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Belirlenen şüphelilerin adreslerine, Özel Harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek ve 20 fişek ele geçirildi. Elde edilen kanıtlar ile birlikte 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.