Gaziantep’te 826 araca ceza kesildi

TRAFFİK DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gaziantep’te jandarma ekipleri, otoyolda yapılan denetimlerde 826 araca trafik kurallarını ihlal ettikleri için toplamda 1 milyon 768 bin 687 TL tutarında para cezası uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Otoyol Jandarması Timleri, mülki makamların koordinesi ile otoyolda kapsamlı trafik kontrolleri gerçekleştirdi.

HIZ SINIRI İHLALİ BELİRLENDİ

Son bir ayda yürütülen radar uygulamaları sonucunda, hız sınırlarını ihlal eden 826 aracın plakasına ceza kesildi. Ekiplerin denetimlerinin ara vermeden devam edeceği belirtiliyor. Bu tür önlemlerle, trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Erzurum’da Klasik Araç Fuarı Yapıldı

Erzurum'daki Klasik Otomobil Fuarı, 55 klasik aracın sergilendiği etkinlikte, Vali Çiftçi, turizm ve yarışma faaliyetlerinin artacağını duyurdu.
Doğacan Taşpınar Vefat Etti. Üzüntülüyüz

Tiyatro dünyası, 45 yaşındaki oyuncu Doğacan Taşpınar'ın vefatıyla sarsıldı. Oyuncular Sendikası, acı haberi kamuoyuna iletti.

