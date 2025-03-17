Gaziantep’te 9 Bin 200 Kişiye İftar Desteği

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YEMEK ULAŞTIRILIYOR

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, ihtiyaç sahibi 9 bin 200 kişinin iftar ve sahur yemeklerini evlerine kadar ulaştırıyor. Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ve hayırseverlerin desteğiyle depremzede, engelli, hasta, yaşlılar ve yetimlerin bulunduğu bu kişilere Ramazan ayı boyunca her gün yiyecek gönderiliyor. Yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek, giyim ve gıda yardımları sunan Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, Ramazan ayında faaliyetlerini daha yoğun bir şekilde sürdürüyor. Gaziantep’te bulunan aşevi, sıcak yemekleri vatandaşların kapısına kadar götürüyor.

AŞEVİ HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi bünyesindeki aşevinde çalışan aşçılar, günün erken saatlerinde mesailerine başlıyor. İhtiyaç sahipleri için yemek hazırlayan ekipler, büyük kazanlarda pişirilen yemekleri sefer taslarına konulup araçlarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra gerekli ekipler, mahalle mahalle dolaşarak, önceden belirlenen kişilere yemeklerini teslim ediyor. Hijyenik koşullarda, gıda mühendisi kontrolünde hazırlanan üç çeşit yemek, ekipler tarafından evlere ulaştırılıyor. Her gün kapı kapı dolaşarak yemekleri teslim eden ekipler, bir sonraki gün sefer taslarını alarak sıcak yemeklerle yeni bir teslimat gerçekleştiriyor.

BAĞIŞLARLA YARDIM YAPILIYOR

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik, hayırseverlerin bağışlarıyla Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırmaya devam edeceklerini belirtiyor. Bozgeyik, “Mübarek Ramazan ayındayız. Bu ay bereket, ihsan ve yardımlaşma ruhuyla yaşanıyor. Her gün 9 bin 200 kişiye iftar yemeği dağıtıyoruz. Aşevimiz 7 gün 24 saat aktif olarak çalışıyor” diyor. Yılın her günü ihtiyaç sahibi ailelere yemek gönderdiklerini vurgulayan Bozgeyik, “Çalışmalar, ihtiyaç sahiplerinin başvuruları ve sosyal incelemelerle tespit edilmektedir” şeklinde açıklamada bulunuyor.

KAPASİTE ARTTIRILDI

Bozgeyik, Ramazan ayı için kapasitelerinin artırıldığını, şu an için 9 bin 200 kişiye yemek ulaştırdıklarını vurguladı. “Bu aşevi, bölgemizde büyük bir öneme sahip. Deprem döneminde ihtiyaç sahipleri için günlük 25 bin kişilik kapasiteyle olağanüstü yoğun bir çalışma yürüttük. Burayı sürekli aktif tutuyoruz. Hayırseverlerimizin desteklerini Kızılay’a ulaştırmasını bekliyoruz” diye konuştu.