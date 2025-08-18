Gaziantep’te 9 Şahıstan 6’sı Tutuklandı

GAZİANTEP’TE ORGANİZE OPERASYON

Gaziantep’te, tekstil esnafını hedef alarak organize bir şekilde araçlarla takip eden ve esnafların araçlarına çarparak kaza süsü veren şahıslar, silah zoruyla alıkoyarak iş yerlerini kurşunlatma eyleminde bulunuyor. Ayrıca, tehdit ve cebir yoluyla zorla senet imzalatmaya çalışan 9 şahıstan 6’sı tutuklandı.

TEHDİT VE ŞANTAJ OLAYLARINA YÖNELİK OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle, kentte yaşanan tehdit-şantaj faaliyetlerine karşı eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, esnafa karşı zorla senet imzalatmaya çalışan ve organize bir biçimde hareket eden 10 şüpheli şahıstan 9’u yakalandı. Bu şüphelilerin bazı eylemleri güvenlik kameralarına yansıdı.

HUKUKİ SÜREÇ VE TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında yakalanan 9 şüpheli, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 14 Ağustos günü adli mercilere sevk edildi. Yapılan yargılamanın ardından şüphelilerden 6’sı tutuklandı ve 2’si hakkında adli kontrol kararı alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.