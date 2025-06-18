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Gaziantep’te Abart Egzoz Cezası Uygulandı

GAZİANTEP’TE KAMU RAHATINI BOZANLARA CEZA

Gaziantep’te kamunun huzurunu bozacak şekilde abart egzoz kullanan, drift atan ve modifiye araç sürücülerine toplamda 361 bin 630 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, halkı rahatsız eden gürültü yapan ve drift atan araçlara karşı bir denetim gerçekleştirdi.

DENEYİMİN SONUCU CEZA UYGULAMASI

Yapılan denetimlerin sonuçları doğrultusunda, abart egzoz bulundurup kamu düzenini tehdit eden sürücüler arasında 22 kişiye ceza kesildi. Toplamda 361 bin 630 TL’lik cezai işlem uygulanırken, benzer denetimlerin kentteki diğer alanlarda da devam edeceği bildirildi.

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