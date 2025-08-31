Gaziantep’te Açıha Töreni Yapıldı. Türk Okçuluğu Federasyonu İşbirliği Var. Atilla ve Aysun, Şampiyon Oldu. Bu Yarışma Geleneği Sürecek. 5 Yılda 30 Bin Sporcu. Geleneksel Sporlar İlgi Görüyor.

GAZİANTEP’TE ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Gaziantep’te Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası için ödül töreni düzenlendi. Bu etkinlik, Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşti. Geleneksel Sporlar Merkezi’nde düzenlenen yarışmada çeşitli kategorilerde ödül kazananlara ödülleri takdim edildi.

KATEGORİ ŞAMPİYONLARI BELİRLENDİ

Yarışma “hareketli puta” kategorisinde erkeklerde Atilla Göçer, kadınlarda ise Aysun Demirci şampiyon olarak ödül aldı. “Sabit puta” kategorisinde Aysun Demirci ve Murat Üstün, “30 metre yumurta atışı” kategorisinde Sevgi Duran ve İbrahim Özlü birincilik elde etti. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, törende yaptığı konuşmada, “Bu yarışmayı geleneksel hale getireceğiz. Burada geçen yıl bölge müsabakası, Türkiye şampiyonası gibi müsabakalar yapmıştık.” diyerek geleneksel okçuluğun kentte daha da yaygınlaşması için çalışmalarının süreceğini ifade etti.

HAREKETLİ OKÇULUKTA BÜYÜK İLERLEME

Cengiz Toksöz, geleneksel okçuluğa olan ilginin artmasına vurgu yaparak, “5 yılda geldiğimiz nokta bunun bir göstergesi. 1000’e yakın kulübe ulaştık, 30 binden fazla lisanslı sporcuya ulaştık.” şeklinde konuştu. Gençlerin ve ailelerin bu spor dalına sahip çıkmasının kendilerine umut verdiğini söyledi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, yarışmalara Türkiye’nin çeşitli illerinden katılımlar olduğunu belirterek, “Amacımız geleneksel sporlarımızı yaygınlaştırmak.” diye ekledi. Törenin ardından, 50 yaş üstü 87 lisanslı sporcunun katıldığı kupada ödül alanlara ödülleri verildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve federasyon yetkilileri ile yarışmacılar ve aileleri katıldı.