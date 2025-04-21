Gaziantep’te Ağ Atan Şahıs Yakalandı

GAZİANTEP’TE YASAĞA UYMAYAN BALIK AVI

Gaziantep’te, ağ ile avlanma yasağına uymayan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi yapıyordu. Bu devriye sırasında, nehirde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avlayan M.Ö. isimli şahıs yakalandı.

AĞLAR ELE GEÇİRİLDİ

M.Ö. isimli şahsa ait 800 metre uzunluğunda ağ, ele geçirildi. Bu şahıs hakkında av yasağına uymadığı nedeniyle idari işlem başlatıldı ve olayda kullanılan malzemelere el konuldu.