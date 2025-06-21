Gaziantep’te Anız Yangınları Denetimi Yapıldı

DENETİM FAALİYETLERİ YAPILDI

Gaziantep’te jandarma ekipleri, anız yangınlarına karşı denetim faaliyetleri gerçekleştirerek çiftçileri uyardı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, doğaya ve çevreye zarar veren anız yangınları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Resmi ve sivil devriye ekipleri, anız yakılması olaylarını önlemek için devriye faaliyetleri ve dron destekli denetimler yaptı.

ÇİFTÇİLERE EĞİTİM VERİLDİ

Devriye ekipleri, arazi sahibi çiftçilere anız yangınları konusunda yerinde eğitimler vererek, bu tür yangınların önüne geçmek ve erken müdahalede bulunmak amacıyla bilgilendirme yaptı. Ekipler, anız yangınlarının ekilecek ürünlere zarar verdiğini, toprağı verimsizleştirdiğini, toprakta yaşayan canlıları öldürdüğünü, çevreye ciddi zararlar verdiğini ve büyük yangınlara yol açabileceğini dile getirdi. Ayrıca, jandarma ekipleri anız yakanlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini, gerekli yasal ve cezai işlemlerin yapılacağını da vurguladı.