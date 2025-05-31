Gaziantep’te Anne Tutuklandı, Baba Serbest

OLAYIN DETAYLARI

Gaziantep’te meydana gelen korkunç bir cinayetin ardından 3 çocuk annesi Asiye Baytap (25), evde boğularak öldürülmüş olarak bulundu. Olay, Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Asiye Baytap sabah saatlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polise ve sağlık ekiplerine, Baytap’ın boğularak öldürüldüğü haberi ulaştı.

ANNE VE AİLESİNİN İFADELERİ

Cinayetle ilgili olarak anne Tülay S., baba Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S. gözaltına alındı. Gözaltında cinayet büro amirliği ekiplerince yapılan çapraz sorgu sırasında aile üyeleri, cinayeti bir aile içi kavga sonrası işlediklerini açıkladı. Tülay S., kızını kendisinin boğduğunu belirtti.

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Zanlılar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkemede anne Tülay S., “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanırken, baba Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürmektedir.