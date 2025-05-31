Gaziantep’te Anne Tutuklandı, Baba Serbest

OLAYIN DETAYLARI

Gaziantep’te, bir evde boğularak öldürülmüş durumda bulunan kadının annesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba ve iki kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay, Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuğuyla birlikte yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Asiye Baytap, sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

GÖZALTILAR VE SORGULAMA

Asiye Baytap’ın annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S. ile S.S. gözaltına alındı. Cinayet büro amirliği ekiplerince sorgulanan anne Tülay S., kızını kendisinin boğduğunu ifade etti. Katil zanlısı anne ile diğer zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

ADLİ KARARLAR VE SORUŞTURMA

Adliyede hakim karşısına çıkan sanıklardan anne Tülay S., “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Baba Ümmet S. ile kardeşler M.S. ve S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili geniş bir soruşturmanın sürdüğü bildirildi.