Gaziantep’te Antikacılar Eski Eserleri Sunuyor

ANTİKA PAZARINDA TATLISU RÜZGARI

Gaziantep’teki antikacılar, geçmişe ait eserler ve koleksiyonluk objeleri antika pazarında ziyaretçileriyle buluşturuyor. Şehitkamil Belediyesi’nin Değirmiçem Pazar Yeri’nde kurulan bu pazar, kentteki antikacıları bir araya getirdi ve koleksiyonluk parçaları meraklılarıyla paylaşıyor.

İLGİ YÜKSEK

Antikacı Seydi Ahmet Bayraktar, açılan ilk antika pazarına olan ilginin yeterince yüksek olduğunu ifade ediyor. Bayraktar, Şehitkamil Belediyesine teşekkür ederek, “Buradaki amacımız elimizdeki ürünü alıcısına ulaştırmak. Bu yüzden de Gaziantep halkının antika pazarına gelmesini istiyorum. Herkesin burada işine yarayacak hatıralar ve anılar olduğunu düşünüyorum.” şeklinde görüşlerini aktarıyor.

GÜN BOYUNCA ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

Bu pazar, bugün akşam saat 19.00’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Gaziantep’in kültürel mirasını yaşatmak ve nesilden nesile aktarmak adına düzenlenen bu etkinlik, şehre yönelik kültürel ilgiyi artırmayı hedefliyor.