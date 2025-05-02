Gaziantep’te Araç Yangını Meydana Geldi

GAZİANTEP’TE PARK HALİNDE YANGIN ÇIKTI

Gaziantep’te, park edilmiş bir otomobilde ani bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrası araçta önemli ölçüde maddi hasar oluştu.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Olay, Şehitkamil ilçesinin Fıstıklık Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen bir Peugeot marka otomobilde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkış gösterdi. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı tamamen sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen bildirerek itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesine sebep oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sonrası araç, büyük ölçüde hasar aldı. Olayla ilgili olarak ise soruşturma başlatıldı.