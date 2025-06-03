Gaziantep’te Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ONURCAN’IN KAYBOLUŞU VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Gaziantep’in Araban ilçesinde kaybolan Onurcan Özdemir, 10 gündür aranıyor. 10 yaşındaki otizmli çocuk, 24 Mayıs Cumartesi günü ailesiyle birlikte Antep fıstığı tarlasındayken kayboldu. Arama çabaları, hala yoğun bir şekilde devam ediyor.

ARAMA EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi’nde kaybolan Onurcan için karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları günlerdir çalışmayı sürdürüyor. Havadan ise İHA ve dron ile destek sağlanıyor. Ekipler, Fırat Nehri’nde su altı ve su üstü aramalar yaparak Onurcan’ı bulma çabalarını aralıksız sürdürüyor.

YOĞUN ÇALIŞMALAR VE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Küçük çocuğun kaybolduğu Hasanoğlu Mahallesi ile çevresindeki 200 kilometrekarelik alanda, ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Geceleri de arama faaliyetleri termal kameralarla destekleniyor. Ayrıca, hassas burunlu iz takip köpekleri de arama operasyonlarına katılıyor. Günlerdir süren aramalarda henüz hiçbir ize ulaşılamadı, ancak çalışmaların devam edeceği açıklandı.