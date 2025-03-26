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Gaziantep’te Aranan 2 Kişi Yakalandı

GAZİANTEP’TE DOLANDIRICILIKLA YAKALANMA

Gaziantep’te dolandırıcılık yoluyla fuhşa teşvik etme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordineli olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

KESİNLEŞMİŞ CEZALARLA YAKALANDILAR

Yapılan faaliyetler sonucunda dolandırıcılıkla bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırma, aracılık etme veya yer sağlama suçlarından toplamda 12 ile 13 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. ve A.H. isimli şahıslar, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler A.C. ve A.H., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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