Haberler

Gaziantep’te Aranan 20 Kişi Tutuklandı

GAZİANTEP’TE YAKALANAN 20 ŞAHIS TUTUKLANDI

Gaziantep’te değişik suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın işbirliğiyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve İslahiye ilçelerinde aranan şahısların tespit edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

SUÇLARI ÇEŞİTLİLİK GÖSTERİYOR

Bu çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, ruhsatsız silah taşıma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahlı terör örgütüne üye olma gibi suçlardan haklarında arama kararı bulunan 20 şüpheli yakalandı. Yakalanan bu şüphelilerin tamamı, üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerdir ve tutuklama işlemleri gerçekleştirilmiştir.

ÖNEMLİ

Haberler

Maçlar Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Futbol tutkunları, 24 Mart'ta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa ligleri gibi önemli karşılaşmaları izlemek için canlı yayın seçeneklerini inceliyor. Ayrıca, dünya liglerindeki maçların da keyfini çıkarıyorlar.
Haberler

İSKİ İstanbul’da Su Kesintisi Güncel Bilgi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 24 Mart'ta bazı ilçelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Su kesintisi saatleri ve detaylar merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.