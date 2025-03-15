Gaziantep’te Aranan Firari Jandarma Tarafından Yakalandı

FİRARİ KİŞİ YAKALANDI

Gaziantep’te, silahlı tehdit suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliği ile aranan kişilerin incelenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, M.T.K. isimli şahıs tespit edildi.

OPERASYON BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Arama sonucunda, silahlı tehdit suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.K., Oğuzeli ilçesindeki saklandığı adreste gerçekleştirilen bir operasyon ile ele geçirildi. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.