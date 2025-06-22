Gaziantep’te Aranan Şahıs Yakalandı

GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla aranan şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, “Silahla Gasp” suçundan dolayı “20 yıl 6 ay 3 gün” hapis cezası kesinleşmiş olan S.Ö. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı yerde yakalandı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Böylece, Gaziantep’te aranan şahıslara yönelik yapılan bu çalışma başarılı bir şekilde sonuçlandı.