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Gaziantep’te Av Yasağını İhlal Etti

AV YASAĞINI İHLAL EDEN YAKALANDI

Gaziantep’te av yasağını delen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Fırat Nehri üzerinde avlanan bir bireyi gözlemledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Av dönemi yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avlayan B.Ç., 800 metre uzunluğundaki ağ ile suçüstü yakalandı. Yasa dışı avlanma sırasında kullanılan malzemelere de el konulduğu belirtildi. Bu olayla ilgili olarak B.Ç. hakkında idari işlem başlatıldı.

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