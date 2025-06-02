Gaziantep’te Baklava Ustaları Yoğun Çalışıyor

GAZİANTEP’TE YOĞUN BAKLAVA ÜRETİMİ

Gaziantep’te baklava ustaları, Kurban Bayramı dolayısıyla gelen talepleri karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor. Kentte günlük baklava üretimi 30 tondan 60 tona yükselirken, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen siparişleri zamanında yetiştirmek isteyen ustalar, günün her saatinde çalışıyor. Baklavaları ile ünlü Gaziantep’te, bayram süresince imalathanelerdeki çalışmalar artırılarak, 24 saat kesintisiz üretim gerçekleştiriliyor. El emeği ile hazırlanan baklavalar, paketlenerek yurt dışına ve farklı şehirlere ulaşmak üzere otobüs ya da uçakla gönderiliyor.

GÜNLÜK ÜRETİMDA 80 TONA ULAŞILIYOR

Baklava ustası Ömer Çelebioğulları, bayrama sayılı günler kala siparişlerin beklenenden fazla olduğunu belirtti. Günlük üretimin iki katına çıktığını söyleyen Çelebioğulları, Gaziantep’teki baklavacıların normalde günlük ortalama 30 ton üretim yaptığını ve bu rakamın yoğun talep nedeniyle 60 tona ulaştığını ifade etti. “Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı, bu yüzden mesai saatlerimiz iki katına çıktı. Elimden geldiğince en iyi baklavanın üretimini gerçekleştirip, dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. Siparişlerimizin üçte ikisini yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz. Üretim iken bir bölümünü Gaziantep halkına ve buraya gelen misafirlere ikram etmeye gayret ediyoruz.” dedi. Çelebioğulları, baklavanın üç temel unsuru olduğunu; fıstık, sade yağ ve ustalıktan oluştuğunu belirtti. Gaziantep’te üretilen baklavanın coğrafi işaretli olduğunu vurguladı.

BAKLAVA DEĞERLİ BİR ÜRÜNDÜR

İnternet üzerinden sipariş vermek isteyenlere uyarılarda bulunan Çelebioğulları, “Baklavada fiyat odaklı olmamalarını tavsiye ediyoruz. Baklava pahalı değil, değerlidir. Sadece insan gücüyle yapılıyor. Yapılan ürünlerin insan sağlığı için değerli olduğunu bilmeleri gerekiyor.” dedi. Güncel fiyatların baklava için 1300 lira civarında olduğunu belirten Çelebioğulları, “İyi bir baklavayı 1200 liranın altında bulamazlar. Eğer bu fiyatların altında bir baklava alırlarsa, sağlıklarına zarar verebilir.” diye ekledi.