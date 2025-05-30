Gaziantep’te Basın Açıklaması Yapıldı

GAZİANTEP’TE BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENDİ

Gaziantep’te, İsrail’in Gazze’deki 600 günü aşkın süredir sürdürdüğü katliam ve insanlık dışı ambargo ile ilgili farkındalık oluşturmak için bir basın açıklaması yapıldı. Gazze’de 600 gündür, uluslararası insani hukuku defalarca ihlal eden İsrail, saldırılarında hiçbir ayrım gözetmiyor. Gaziantep Kudüs Platformu ve Gaziantep Peygamber Sevdalıları Derneği, İsrail’in Gazze’ye yönelik eylemlerini kınamak amacıyla bir basın toplantısı ve gıyabi cenaze namazı düzenledi.

GAZZE İÇİN KÜRESEL ÖFKE GÜNÜ

“Gazze İçin Küresel Öfke Günü” teması altında yapılan basın açıklamasında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen kalabalık, akşam namazını cemaatle birlikte meydanda kıldı. Gazze’deki soykırıma ve insanlık dışı ablukaya tepki göstermek amacıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü katliamı protesto eden sloganlar attı.

GAYBİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Gazze’de devam eden saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Müslümanlar ve insani yardım faaliyetleri sırasında İsrail’in saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren insani yardım çalışanları için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklamasını yapan Özcan Fidan, “Gazze 600 günü aşkın süredir soykırıma maruz bırakılmaktadır. Bu modern çağın en uzun süreli ve en organize soykırımıdır. Bu, insanlığın gömüldüğü bir mezarlık, vicdanların göçtüğü bir haritadır. Gazze’de sadece insanlar değil, hukuk, ahlak, adalet, şeref, onur yerle bir edilmektedir” dedi.