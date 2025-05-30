Gaziantep’te Basın Açıklaması Yapıldı

GAZİANTEP’TE DÜZENLENEN BASIN AÇIKLAMASI

Gaziantep’te, İsrail’in Gazze’deki 600 günü aşkın süredir devam eden katliamına ve insanlık dışı ambargosuna dikkat çekmek için bir basın açıklaması yapıldı. Uluslararası insancıl hukuku defalarca ihlal eden İsrail, saldırılarında ayrım gözetmiyor. Bu vesileyle, Gaziantep Kudüs Platformu ve Gaziantep Peygamber Sevdalıları Derneği, bu durumu kınamak amacıyla basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazı düzenledi.

DUALAR VE SLOGANLARLA TEPKİ

“Gazze İçin Küresel Öfke Günü” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. Şehitler Abidesi’nde toplanan kalabalık, akşam namazını cemaatle beraber dışarıda kıldı. Gazze’de yaşanan soykırıma ve insanlık dışı ambargoya tepki göstermek amacıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamını attıkları sloganlarla protesto etti.

GIYABI CENAZE NAMAZI VE AÇIKLAMA

Etkinlikte, Gazze’deki saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Müslümanlar ile insani yardım faaliyetleri sırasında hayatını kaybeden yardım çalışanları için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklamasını yapan Özcan Fidan, “Gazze 600 günü aşkın süredir soykırıma maruz bırakılmaktadır. Bu modern çağın en uzun süreli ve en organize soykırımıdır. Bu insanlığın gömüldüğü bir mezarlık, vicdanların göçtüğü bir haritadır. Gazze’de sadece insanlar değil, hukuk, ahlak, adalet, şeref, onur yerle bir edilmektedir” diyerek durumu gözler önüne serdi.