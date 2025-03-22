Gaziantep’te Bayram Hazırlığı Yoğunluğu Başladı

YOĞUN TALEP VE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Gaziantep’te, coğrafi işaret tescilli lezzetler arasında yer alan yuvalama ve Antep kahkesi için vatandaşlardan yoğun bir talep oluşuyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken, yöresel yemekler arasında bayram ikramı olarak öne çıkan yuvalama ve Antep kahkesi ile diğer pasta çeşitlerinin hazırlıkları başladı. Gaziantep mutfağının en özel yemeklerinden biri olarak kabul edilen yuvalama ve Antep kahkesi için malzeme almak isteyen vatandaşlar, kentin aktarlarda yoğunluk oluşturuyor.

AKTARLARDA YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı’na çok az gün kala, Gaziantep’te bayram sabahlarının vazgeçilmez lezzetleri olan yuvalama ve Antep kahkesi için hazırlıklar hız kazandı. Almacı Pazarı’ndaki aktarlarda, vatandaşların pirinç unu ve pasta malzemelerine olan talebi artıyor. Aktar Sedat Akbayram, bayram öncesinde yoğunluk yaşandığını belirterek, “Gaziantep’te bayrama son 10 gün kala baharat tezgahlarımızı un tezgahına çeviriyoruz. Bu dönem yuvalama, pastalık, kahkelik ve kurabiyelik un çeşitlerini yoğun bir şekilde satıyoruz” diyor.

HER YIL GÜÇLENEN TRADİSYON

Aktar Bülent Bilici, yuvalamalık pirinç ununa olan talebin bu yıl yüksek olduğunu vurgulayarak, “Gaziantep’te bayram alışverişi yoğunluğu başladı. Vatandaşlar bayram öncesinde yuvalama, kurabiyelik ve kahkelik malzeme alıyorlar. Alışveriş sonrası evde bayram hazırlıkları başlıyor” şeklinde konuşuyor. Müşterilerine yardımcı olduklarını belirten Bilici, “Pirincimizi taze çekiyoruz ve tüm çeşitlerimizi önceden hazırlıyoruz” diyor.

GAZİANTEPLİLERİN BAYRAM GELENEĞİ

Yuvalamalık pirinç unu ve pasta malzemeleri alan vatandaşlardan Ayşe Hanım ise, “Yuvalamalık ve pastalık malzemeler almaya geldim. Gazianteplilerin bayramda olmazsa olmazı yuvalama ve pasta çeşitleridir. Hangi eve gitseniz yuvalama ve pasta yapılır” sözleri ile bayram ziyaretlerinde bu ikramların ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Zengin-fakir ayrımı olmaksızın herkesin yuvalama ve Antep kahkesi yapmanın geleneğine sahip olduğunu ifade ediyor.