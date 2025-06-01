Gaziantep’te Bayram Hazırlıkları Hızla Devam

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI HIZ KESMİYOR

Gaziantep’te Kurban Bayramı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar, bayram alışverişini son güne bırakmamak için alışveriş merkezlerine, çarşı ve pazarlara akın etmeye başladı. Şehirdeki tarihi çarşı ve pazarlar, yaklaşan bayram dolayısıyla yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı ve Kültür Yolu’ndaki iş yerlerinde bayram alışveriş hareketliliği gözlemleniyor. Aileler, hafta sonunu fırsat bilerek şehrin geleneksel mekanlarında alışveriş yapıyor.

BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE ÇEŞİTLİLİK

Kurban Bayramı vesilesiyle alışveriş yapan vatandaşlar, Gaziler Caddesi üzerindeki iş yerlerini ve tarihi çarşıları sıklıkla tercih ediyor. Bazı kişiler bayramlık kıyafet, bazıları ise tatlı ve atıştırmalık alıyor. Alışverişe çıkanların bir kısmı, kendilerine ve çocuklarına elbise ile ayakkabı alırken, diğerleri ise şeker, lokum, çikolata gibi ürünlerin yanı sıra Antep fıstığı gibi kuruyemiş ve baharat çeşitlerini tercih ediyor. Gençlerin ilgi gösterdiği klasik ve spor giyim mağazalarında bayram koleksiyonları dikkat çekiyor. Mağazalar, bayram için özel olarak hazırlanan kıyafetlerle ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Bayram alışverişinin erken yapılmasının avantajını vurgulayan vatandaşlar, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala eksiklerini gidermeye yoğun bir şekilde çalışıyor. Esnaf ise bayram alışverişi başlangıcından memnun olduklarını ifade ediyor. Almacı Pazarı esnafından Fatih Özsefil, “Vatandaşlar alışveriş için gelmeye başladılar. Şehrimizin dışından gelen müşterilerimiz de var. Gaziantep’in ismi dolayısıyla yakın çevre illerden gelenler oluyor. Ramazan Bayramı’nda daha yoğunduk, Kurban Bayramı için de yavaş yavaş yoğunluk başlıyor. Bayrama hazırız ve gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz” diyor. Özsefil, bayramda özellikle salça, baharat, nar ekşisi ve pul biberin ilgi gördüğünü ekliyor.

KIYAFET VE AYAKKABI ALIŞVERİŞİ ÖNE ÇIKIYOR

Giyim mağazası sahibi Selami Ayhan, bayram alışverişine çıkanların genelde kıyafet ve ayakkabı aldığını belirtiyor. Ayhan, “Kurban Bayramı hareketliliği iyi geçiyor. Yapılan alışverişlerden memnunuz. Fiyatlarımız uygun ancak Ramazan Bayramı’na kıyasla alışveriş Kurban Bayramı’nda daha düşük olur. Fakat yine de şükürler olsun” diye belirtiyor. Ayrıca, bayram alışverişini son güne bırakmamak amacıyla erkenden alışverişe çıkan vatandaşlar, özellikle çocukları için ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.