Gaziantep’te Bayram Öncesi Alışveriş Yoğunluğu

YEREL ALIŞVERİŞ YERLERİNDE YOĞUNLUK

Gaziantep’te Ramazan Bayramı öncesi alışverişlerini son güne bırakan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda ciddi bir yoğunluk oluşturdu. Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala, gıda ürünleri ve giysi satışı yapılan mekanlarda kalabalıklar gözlemleniyor. Bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara akın eden vatandaşlar, şehrin yoğun caddelerinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Aileler, çocukları için ayakkabı ve giyim alırken; tatlı, çikolata ve kolonya gibi ürünlerini de temin ediyor.

TARİHİ ALIŞVERİŞ MEKANLARINA TERCİH

Bayram hazırlıkları çerçevesinde vatandaşlar, kentin en hareketli çarşılarından biri olan Gaziler Caddesi’ne yöneliyor. Bunun yanı sıra tarihi Almacı Pazarı ve Mütercim Asım Caddesi’ndeki pasaj ve dükkanlarda, özellikle bayram şekeri, lokum ve giyim alışverişi için yoğunluk yaşanıyor. Esnaf, ziyareti artan potansiyelin kendilerini mutlu ettiğini ve alışverişin oldukça hareketli geçtiğini belirtiyor. Bugün ise en büyük hareketliliği bekliyorlar.

ESNAF MEMNUNİYETİNİ İFADE EDİYOR

Tarihi çarşıda bayram öncesi yoğunluğun esnafa faydası olduğu ifade ediliyor. Gaziler Caddesi’nde ayakkabıcılık yapan İbrahim Çelik, “Bayram öncesi son günümüz çok yoğun ve sıkışık geçiyor. Tabi vatandaşlarımız önce çocuğunu düşünürler. İlk önce çocuğu için alışveriş yapıyor, para kalırsa da kendisine alışveriş yapıyor. Bu bayram en çok çocuk satışlarımız ön planda” dedi.

İHTİYAÇLARA YÖNELİŞ GÖRÜLÜYOR

Aktar Fahri Tabur, vatandaşın öncelikle giyim ve ayakkabı ihtiyacını karşıladıktan sonra gıda ürünlerine yöneldiğini vurguladı. “Bayram alışverişi güzel geçiyor. Vatandaş alışverişe çıktı. Vatandaş çocuğu için alışveriş yapıyor, daha sonra kendisi için alışveriş yapıyor. Piyasada bir canlanma var.” Şeklinde konuşarak, son günlerde yaşanan hareketlilikten memnuniyetini dile getirdi.

MÜŞTERİLERİ BEKLİYORLAR

Giyim mağazası sahibi Beşir Akpınar, bayram hareketliliğinin yoğun olduğunu belirterek, “Alışveriş çok güzel geçiyor. Müşterilerimizi bekliyoruz. Zaten fiyatlarımız gayet cazip, ‘çıkın çıkın gelin’ diyoruz. Bay, bayan ve çocuk giyim üzerine hizmet vermekteyiz, hizmetten de onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Böylece, gaziantep’teki esnaf, bayram alışverişinin hareketliliğinden oldukça memnun görünmektedir.