Gaziantep’te Bayramda 13 Bin Personel Görevde

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Ramazan Bayramı için alınan önlemlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Kent genelinde 13 bin personelin bayram süresince görevde olacağını belirtti. Vali Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve diğer protokol üyeleri ile birlikte jandarma kontrol noktası ve polis uygulama noktasında bayramlaşma etkinliğine katıldı. Vali, uygulama noktasındaki personellerle ve halkla bayramlaştıktan sonra, bayram tedbirlerine dair açıklamalarda bulundu.

HAZIRLIK VE KUTLAMA

Kemal Çeber, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesi için hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti. “Bir Ramazan Bayramı’na daha eriştik. Herkesin Ramazan Bayramı’nı canı gönülden kutluyoruz. Hem bayramlaşmak hem de düzenlemelerle ilgili ziyaretlerimizi yapıyoruz.” dedi. Vali, tüm sağlık ekipleri, itfaiye birimleri ve 112 acil yardım ekiplerinin, vatandaşların bayramını rahat ve huzur içinde geçirebilmeleri adına hazır olduğunu vurguladı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Bayram süresince toplam 13 bin güvenlik personelinin görev yapacağını aktaran Vali Çeber, trafik güvenliğine de dikkat çekeceklerini belirtti. “Yollarda sıkı trafik uygulamalarımız olacak. Hareketli ekiplerimiz, radarlarımız sürekli çalışacak ve bayram boyunca trafik güvenliğini en üst düzeyde sağlamaya gayret edeceğiz.” diye konuştu. Ayrıca, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını beklediğini ekleyen Vali, özellikle emniyet kemeri ve trafik ışıkları konusundaki hassasiyete dikkat çekti. “Bayram boyunca tek bir trafik kazası bile olmadan bayramı geçirmeyi arzu ediyoruz.” ifadeleriyle, alınacak tedbirlerin önemini yineledi. Bayram süresi boyunca, emniyet teşkilatının yaklaşık 7 bin 500, jandarma teşkilatının ise 4 bin 500 personelle sahada olacağını sözlerine ekledi.

– GAZİANTEP