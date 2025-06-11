GaziAnteP’te Bayramlar Baklava İle Geçiyor

BAKLAVANIN BAYRAMLARDAKİ YERİ

Gaziantep, bayramların vazgeçilmez lezzeti olan baklavasıyla Kurban Bayramı’nda da büyük bir talep gördü. Asırlardır bayram ikramlarının gözdesi olan “Antep Baklavası” bu bayramda da öne çıktı. Gastronomi alanında UNESCO’nun “fark oluşturan şehirler” ağı içerisinde yer alan ve baklavanın başkenti olarak bilinen Gaziantep’te, bin bir emekle hazırlanan baklava, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da özel ikramlar arasında yer aldı. Gaziantep’in ismiyle bütünleşen baklava, büyük bir ustalıkla yapılan ender tatların başında gelirken, Antep fıstığı, tereyağı, kaymak ve sert buğdayla yapılan tatlının her aşaması ayrı bir emek istiyor.

GELENEKLERİ YAŞATAN BAKLAVACILAR

Avrupa Birliği tarafından tescil edilen “Antep Baklavası”, Gaziantep’teki baklava ustaları tarafından üretiliyor ve yurt içinin yanı sıra, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Hamur, Antep fıstığı ve şerbetle hazırlanan “Antep Baklavası” özellikle bayramlarda hem yerli hem de yabancı turistler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Özel günler ve bayramlarda, ziyaretlere gelen misafirlere ikram edilen baklava, bayram ziyaretine gidenler tarafından da hediye ediliyor.

KENTTEKİ BAKLAVA İHTİYACI

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, Kurban Bayramı’nda şehirde 40 ton baklava tüketildiğini ifade etti. Baklavanın bayram sofralarının değişmez bir lezzeti olduğunu belirten Katmerci, “Hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı’nda baklavamız vazgeçilmezdir ve bayramda ziyarete gelen misafirleri daha hoş ve sıcak karşılamak için baklava bayram sofralarının olmazsa olmazıdır” dedi. Ayrıca Katmerci, Gaziantep’in leziz tatlılarının başında gelen baklavanın bayramlarda en çok talep gören tatlılardan biri olduğunu da sözlerine ekledi.

HEDEF 100 TON ÜRETİM

Katmerci, Gaziantep’teki baklavacıların Kurban Bayramı öncesinde yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yaptığını vurguladı ve Gaziantep’ten tüm Türkiye’de ve dünyada lezzet sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Turizm sezonunun başlamasıyla, kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de baklavaya yoğun bir ilgi gösterdiğini ifade eden Katmerci, baklavanın önemli bir lezzet olduğuna dikkat çekti. Baklava ustası İbrahim Karakuş ise arife gününün 5-6 gün öncesinden itibaren başlayan bayram yoğunluğunun, bayramın son gününe kadar sürdüğünü belirterek baklava satışlarından memnun olduklarını aktardı.