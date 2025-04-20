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Gaziantep’te Bina Yıkımında Çökme Oldu

ÇÖKME OLAYI YAŞANDI

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde ağır hasara uğramış bir bina yıkımı sırasında 6. katta çökme meydana geldi. Değirmiçem Mahallesi’nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra büyük ölçüde zarar gören apartmanın yıkımı için gerekli çalışmalar bir süre önce başlatıldı.

YIKIM ÇALIŞMALARI SIRA DIŞI BİR DURUM YAŞANDI

Yıkım işlemleri devam eden 6. katta çökme oluştu. Yıkımı gerçekleştiren iş makinesi de bu çökme nedeniyle aşağıya düştü. Neyse ki, iş makinesinin sürücüsü yaralanmadan kurtuldu. Hasarlı binanın içinde kalan iş makinesinin vinç yardımıyla çıkarılması için hemen bir çalışma başlatıldı.

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