More
Gündem

Gaziantep’te Bir Şahıs Eşini Öldürüp İntihar Etti

gaziantep-te-bir-sahis-esini-oldurup-intihar-etti

OLAYIN GEÇİŞİ VE DETAYLARI

Gaziantep’te bir şahıs, sokak ortasında boşanma sürecindeki eşi Elif Bal’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay, Şehitkamil ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bir süre geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan Kahraman Bal (27) ile eşi Elif Bal (25) işe gitmek için evlerinden çıkınca cadde ortasında tartışma başladı.

KONUŞMALAR VE TRAJEDİ

Tartışmanın ardından Kahraman Bal, üzerinde bulundurduğu silah ile eşi Elif Bal’ın kafasına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, bir çocuk sahibi olan karı-kocanın olay yerinde hayati tehlikelerini kaybettiklerini belirledi.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Cenazeler, olay yerindeki işlemler tamamlandıktan sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.