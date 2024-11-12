Gaziantep’te Bir Şahıs Eşini Öldürüp İntihar Etti

OLAYIN GEÇİŞİ VE DETAYLARI

Gaziantep’te bir şahıs, sokak ortasında boşanma sürecindeki eşi Elif Bal’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay, Şehitkamil ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bir süre geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan Kahraman Bal (27) ile eşi Elif Bal (25) işe gitmek için evlerinden çıkınca cadde ortasında tartışma başladı.

KONUŞMALAR VE TRAJEDİ

Tartışmanın ardından Kahraman Bal, üzerinde bulundurduğu silah ile eşi Elif Bal’ın kafasına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, bir çocuk sahibi olan karı-kocanın olay yerinde hayati tehlikelerini kaybettiklerini belirledi.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Cenazeler, olay yerindeki işlemler tamamlandıktan sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.