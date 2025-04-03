Gaziantep’te Boykot Çağrılarına Rağmen Yoğunluk

GAZİANTEP’TE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Gaziantep’te vatandaşlar çarşılarda yoğun bir alışveriş atmosferi oluşturdu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan boykot çağrısı kentin ticari hayatında etkisini göstermedi ve aktivite normal seyrinde devam etti. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 Nisan’daki boykot çağrısı, halk tarafından dikkate alınmadı. Bu çağrıların ardından Gaziantep’teki çarşılarda alışverişte olağanüstü bir artış gözlemlendi.

VATANDAŞLARDAN ALIŞVERİŞ YORUMLARI

Çarşılardaki kalabalık, vatandaşların yürümekte zorlanmasına neden olurken, alışveriş için gelenler yoğun ilgi gösterdi. Bu durumu değerlendiren vatandaşlardan Dilber Çatalkaya, “Çarşıya geldik ve alışveriş yapıyoruz. Buradan bakır, gümüş ürünler alıyoruz. Gaziantep çok güzel bir şehir” diye belirtti.

TARİHİ YERLERİ GEZME İSTEĞİ

Alışveriş yapmak ve tarihi yerleri gezmek isteyen Aysun Yaşar ise, “Annemler Aydın’dan geldi. Gaziantep’i çok beğendiler. Bugün de alışveriş için buraya geldik. Beğendiğimiz ürünleri alacağız. Bakır ve Gaziantep’in geleneksel ürünlerini alacağız” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.