Gaziantep’te Bozuk Et Satan Kasap Mühürlendi

DENETİMLERİN YAPILDIĞI BÖLGE

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde zabıta ekipleri, halk sağlığını hiçe sayan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 75. Yıl Mahallesi’ndeki bir kasap dükkanına yapılan baskında ekipler, mide bulandıran bir düzenek tespit etti. Kasap dükkanında, et çekme makinesine özel bir düzenek kurarak temiz etleri gizli bir bölmeye gönderdiği, bozuk etleri ise çekerek vatandaşlara yedirdiği belirlendi. Hijyen kurallarını çiğneyen ve bozuk et satan bu işletme, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

BİLGİ PAYLAŞIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada gıda denetimlerine dair açıklamalar yaptı. Gaziantep Şahinbey’de yapılan denetim sırasında, kıyma makinelerine gizlenmiş bir düzenek ile tavuk taşlığı, çeşitli sakatatlar ve bozulmuş etlerin kıymaya karıştırıldığı ortaya çıktı. Bu bozuk etlerin halk sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye atan bir sistemle işlendiği belirtilirken, denetimler sonucunda 286 kilogram bozulmuş kırmızı et, beyaz et ve tavuk taşlığı, 16 teneke izlenebilirliği olmayan zeytinyağı ve 9 kova salça imha edildi. İşletme hakkında yasal işlem başlatılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, Şahinbey Belediyesi tarafından işletmenin ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. Bakanlık, “Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

GIDA GÜVENİRLİĞİNE VERİLEN ÖNEM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu konuya dair bir paylaşımda bulunarak güvenilir gıdanın önemli bir konu olduğuna vurgu yaptı. Yumaklı, “Yoğun gıda denetimlerimiz sayesinde vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz. Özveriyle çalışan gıda kontrol görevlilerimize ve bu konuda bizimle koordinasyon içinde olan yerel yönetimlerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde açıklama yaptı.