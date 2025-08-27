Gaziantep’te Cep Telefonu Operasyonu Başlatıldı

GAZİANTEP’TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Gaziantep’te cep telefonu kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştiriliyor. Toplamda 100 polisin katılım sağladığı operasyona, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maliye ve zabıta ekipleri de eşlik ediyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent merkezinde son dönemde sıkça yaşanan çatışmalarla gündeme gelen cep telefonu satıcılarının yoğun olduğu Suburcu ve Karagöz caddelerini hedef alarak kaçakçılık faaliyetlerini araştırıyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

33 ekipten oluşan 100 personelin katıldığı operasyon kapsamında pek çok iş yerinde arama yapılıyor. Aramalar sırasında işletmelerdeki ürünler ve maliyet kayıtları titizlikle inceleniyor. Ekiplerin operasyon çerçevesindeki çalışmaları devam ediyor.