Haberler

Gaziantep’te Cep Telefonu Operasyonu Başlatıldı

GAZİANTEP’TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Gaziantep’te cep telefonu kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştiriliyor. Toplamda 100 polisin katılım sağladığı operasyona, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maliye ve zabıta ekipleri de eşlik ediyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent merkezinde son dönemde sıkça yaşanan çatışmalarla gündeme gelen cep telefonu satıcılarının yoğun olduğu Suburcu ve Karagöz caddelerini hedef alarak kaçakçılık faaliyetlerini araştırıyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

33 ekipten oluşan 100 personelin katıldığı operasyon kapsamında pek çok iş yerinde arama yapılıyor. Aramalar sırasında işletmelerdeki ürünler ve maliyet kayıtları titizlikle inceleniyor. Ekiplerin operasyon çerçevesindeki çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

M. Batshuayi, Almanya’da Başarılı Olmadı

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Süper Lig'den Bundesliga'ya geçiş yaptı fakat başarılı olamadı. Şimdi Frankfurt'tan ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi hedefliyor.
Haberler

U10 Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

U10 Mini Minikler Turnuvası, Necdet Yıldırım Spor Sahası'nda başarıyla tamamlandı. Minik sporcular, sergiledikleri centilmenlikle büyük takdir topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.