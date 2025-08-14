Haberler

Gaziantep’te Demirciler Zorlu Çalışmalar Yapıyor

DEMARCIKLARIN ZORLAYICI ŞARTLARI

Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, demirciler kavurucu sıcak havaya ve ateşin sıcaklığına rağmen zorlu çalışmalarını sürdürüyor. Fevzipaşa Mahallesi’nde demircilik yapan 65 yaşındaki Dede Cırnıoğlu, ailesinin geçimini sağlamak için ter döküyor.

UZUN YILLAR BOYUNCA SÜRDÜRÜLEN MESLEK

Cırnıoğlu, 4 çocuk babası olarak yaklaşık 47 yıl boyunca sürdürdüğü mesleğinde balta, kazma, zirai alet tamiratı, bıçak işleri ve demir doğrama gibi faaliyetlerde bulunuyor. Gazetecilere verdiği bilgide, “Havanın sıcaklığı ile ateşin sıcaklığı karşısında yaklaşık 160 derecede ekmeğimizin hatırı için çalışıyoruz. İşimi zevkle yapıyorum” diyor.

ÖNEMLİ

TÜGVA Batman Cami Etkinliği Düzenledi

TÜGVA'nın Batman İl Temsilciliği, 50 okuldan 1,500 öğrenciyi bir araya getiren cami etkinliği düzenledi. Etkinlikte salavatlar okundu, şükür namazı kılındı ve hediyeler verildi.
Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.

