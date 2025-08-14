Gaziantep’te Depremzedelere Ahır Desteği Başladı

FAİZSİZ AHIR KREDİSİ DESTEĞİ BAŞLADI

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzede üreticiler için başlatılan faizsiz ahır kredisi desteği çerçevesinde ilk ahırın temeli atıldı. TÜRKVET sistemi kayıtlı ve deprem öncesinde aktif hayvancılık yapan vatandaşlara AFAD Başkanlığı’nın desteğiyle sağlanan bu projede toplamda 23 hak sahibi bulunuyor. İlk hak sahibinin ahırı için Gedikli Mahallesi’nde temel atma töreni gerçekleştirildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ANAHTAR TESLİMİ YAPILDI

Törenin ardından Atatürk Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çerçevesinde inşa edilen rezerv alanda anahtar teslim töreni düzenlendi. Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, yapılan çalışmaların Nurdağı’nın kaderini değiştireceğini belirterek, “3 bin 249 konutluk rezerv alanda bugüne kadar 373 konutun anahtarları teslim edilirken, 78 aile evlerine yerleşti. İlçe genelinde toplamda kırsal dahil 7 bin 499 konutun yapılması hedefleniyor. Teslim edilen konut sayısı şu anda 3 bin 548’e, evlerine yerleşen aile sayısı ise 2 bin 945’e ulaştı.” dedi.

DÜZENLİ KİMLER, NELER SÖYLEDİ

Anahtarını teslim alan Ayşe Yılmaz, depremde yakınlarını kaybettiklerini, çadırda ve konteynerde yaşadıklarını ifade ederek, “Evimize gireceğimiz için mutluyuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve ilçe protokolü katıldı.