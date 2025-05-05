Gaziantep’te Dolandırıcılara Yönelik Operasyon Yapıldı

GAZİANTEP’TE DOLANDIRICILARA YÖNELİK OPERASYON

Gaziantep’te dolandırıcılara karşı gerçekleştirilen operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle sosyal medya üzerinden beyaz eşya almak isteyen vatandaşları sahte ödeme linkleriyle dolandıran şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUCU OPERASYON

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan adres aramalarında ise 7 cep telefonu, bir bilgisayar, 11 sim kart ve 24 banka kartı ele geçirilerek delil toplandı.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA DURUMU

Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarma’da yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmeler sonrası 4 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.