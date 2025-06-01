Gaziantep’te Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

GAZİANTEP’TE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Gaziantep’te çek senet dolandırıcılığı ve tefecilik yaptığı belirlenen suç şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3’ü tutuklandı. Operasyon sırasında şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen gayrimenkullere ve araçlara el konuldu. Toplamda 50 milyon TL değerinde mal varlığına el konduğu bildirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. liderliğindeki 6 şüphelinin, kurdukları suç örgütü aracılığıyla dolandırıcılık ve tefecilik yaptığını belirleyerek incelemelerde bulundu.

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan araştırmalar sonucunda, Gaziantep ve Nurdağı ilçelerinde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, suç örgütü lideri M.B. ile birlikte H.İ.B., N.B., O.O. ve Y.Ö. yakalandı. Ancak E.U. adresinde bulunamadı. Yapılan adres aramalarında; 81 farklı kişi adına düzenlenmiş toplam değeri 16 milyon 809 bin 625 TL olan senetler, 100 boş senet, 888 bin 990 TL değerinde ziynet eşyası, çeşitli bankalara ait banka kartları, çek fotokopileri, boş çek koçanları, tapular ve çok sayıda sahte kaşe ele geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin ‘Nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına bağlı olarak toplam 50 milyon TL değerindeki suç geliri tespit edildi. Bu kapsamda, 8 araç, 4 daire ve villa, bir tarla ile banka hesaplarında bulunan 2 milyon TL değerindeki dövize el konuldu. Jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri M.B. ile H.İ.B. ve O.O. tutuklandı. N.B. ve Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulunamayan E.U. için arama çalışmaları sürüyor.