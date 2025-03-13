Gaziantep’te Dolandırıcılık Suçlusuna Hapis Cezası

GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON YAPTI
Gaziantep’te dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 20 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
DOLANDIRICI YAKALANDI
Yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalara dayanan operasyon sonucunda H.K. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.