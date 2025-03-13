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Gaziantep’te Dolandırıcılık Suçlusuna Hapis Cezası

GÜVENLİK GÜÇLERİ OPERASYON YAPTI

Gaziantep’te dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 20 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

DOLANDIRICI YAKALANDI

Yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalara dayanan operasyon sonucunda H.K. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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