Haberler

Gaziantep’te Dolandırıcılık Suçundan Yakalandı

GAZİANTEP’TE DOLANDIRICILIK SUÇU

Gaziantep’te dolandırıcılık suçundan 15 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle, aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

YAKALANAN ŞAHIS

Bu çalışmalar sonucunda, ‘bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık’ suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsın, Oğuzeli ilçesinde gizlendiği adreste yakalandığı bilgisi edinildi. Yakalanan şahıs gerekli işlemler için sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tyh Temettü Ödemesi, 5,85 Tl

Havayolu şirketinin hisse başına yapacağı temettü ödemesi ve ikinci taksit tarihi, uzun bir aradan sonra dikkat çekiyor. Şirketin sağlam mali durumu bu gelişmeyi destekliyor.
Haberler

Elazığ’da Tofaş Otomobil Drift Yaptı

Elazığ'da, bilinmeyen bir sürücü Tofaş marka otomobille drift yaparak tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın telefonuyla görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.