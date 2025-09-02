Gaziantep’te Dolandırıcılık Suçundan Yakalandı

GAZİANTEP’TE DOLANDIRICILIK SUÇU

Gaziantep’te dolandırıcılık suçundan 15 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle, aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

YAKALANAN ŞAHIS

Bu çalışmalar sonucunda, ‘bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık’ suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsın, Oğuzeli ilçesinde gizlendiği adreste yakalandığı bilgisi edinildi. Yakalanan şahıs gerekli işlemler için sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.