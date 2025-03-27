Gaziantep’te Dolandırıcılıktan Aranan 2 Şüpheli Tutuklandı

GAZİANTEP’TE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN YAKALAMALAR

Gaziantep’te dolandırıcılık suçu nedeniyle aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı ortaklığında, aranan şahısların ele geçirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN HAPİS CEZALARI

Yapılan çalışmalar sonucunda, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yapmakla suçlanan ve toplamda 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve M.N.T. isimli şahıslar, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerindeki saklanma yerlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.A. ve M.N.T., adli mercilere sevk edilerek tutuklanıp cezaevine gönderildi.