Gaziantep’te Domuz Sürüsü Paniği Yaşandı

DOMUZ SÜRÜSÜ PANİĞE NEDEN OLDU

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda tespit edilen domuz sürüsü, bölge sakinlerini korkuttu. Mahallede yaşayan bir kişi, karşılaştığı bu sürüyü cep telefonuyla kaydederek, yaşanan ilginç anları görüntüledi.

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Ormanda dolaşan domuz sürüsü, özellikle tarımsal faaliyetlerle meşgul olan halkta endişe yarattı. Domuzların tarım arazilerine zarar verme ihtimali ve mahallenin içine kadar inebilme riski üzerine endişeler ifade edilirken, vatandaşlar yetkililerden gerekli önlemleri almalarını talep etti.