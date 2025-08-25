Haberler

Gaziantep’te Drift Yapan Sürücü Cezalandırıldı

TEHLİKELİ DRİFT ANLARI KAYDEDİLDİ

Gaziantep’te yaya ve araç trafiğine açık bir caddede drift yaparak tehlike yaratan lüks araç sürücüsüne ciddi bir cezai işlem uygulandı. Bu sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Drift yaptığı sırada aracın yarattığı tehlikenin görüntüleri ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

DENEYİMLER RAHATSIZLIK YARATIYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenliği tehdit eden olaylara karşı denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sonucunda, özellikle drift yaparak hem yaya hem de araç güvenliğini riske atan sürüceler yakalandı. Olayda yer alan aracın drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasında da görüntülendi. Bu durum, emniyet güçlerinin uyguladığı denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ÖNEMLİ

Sinop’ta Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor

Sinop'ta Jandarma ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla sürekli denetim gerçekleştiriyor. Yasaklara uymayanlara ceza verilecek ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Balıkesir’de Yangın Bodrum Katını Vurdu

Altıeylül'de bir binanın bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bodrum katını kullanılmaz hale getirdi.

