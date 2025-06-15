Gaziantep’te Drift Yapan Sürücü Cezalandırıldı

GAZİANTEP’TE TEHLİKELİ DİFT UYGULAMALARI

Gaziantep’te yaya ve araç trafiğine açık bir caddede drift yaparak ciddi tehlikelere neden olan bir sürücüye ağır bir ceza uygulandı. Yapılan denetimler sırasında bu sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

POLİS DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün ekipleri, çevre güvenliğini tehdit eden ve drift yaparak hem araç hem de yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Ekiplerin bu tür olaylara yönelik uyguladığı tedbirler, şehir genelindeki güvenliği artırmak amacı taşıyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Drift atma anları, olayın gerçekleştiği bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler, hem sürücünün tehlikeli davranışlarını gözler önüne serdi hem de polis ekiplerine olayın boyutunu göstermek açısından önemli bir kaynak sağladı. Gaziantep’te bu tür davranışların önüne geçilmesi, trafikteki güvenliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor.