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Gaziantep’te Düğünlerde Hava Ateşi Yasak

YENİ ÖNLEMLER ALINIYOR

Gaziantep Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda düğünlerde meydana gelen havaya ateş açma olayları nedeniyle oluşan yaralanma ve can kayıplarına karşı yeni bir tedbir alıyor. Bu önlemler, özellikle Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı alanlarda gerçekleştirilen düğünleri kapsıyor.

POLİS EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLİYOR

Polis ekipleri, düğünlerde havaya ateş açmanın yasal bir suç olduğunu ve can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek bu konuda denetimler yapıyor. Bu tür önlemler, toplumsal güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.

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