Gaziantep’te Elif Azra için etkinlik yapıldı

ETKİNLİK AÇIKLAMASI

Gaziantep’te, 5 yaşındaki Elif Azra’nın karaciğer kanseriyle olan mücadelesine destek vermek amacıyla “Elif Azra’ya Umut Ol” sloganıyla bir moral etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi önünde yapıldı ve çocuklara destek vermek için gökyüzüne pembe umut balonları bırakıldı. Katılımcılar, Elif Azra’nın en sevdiği renk olan pembeyi vurgulamak için etkinliğe pembe detaylarla geldi.

DAYANIŞMA VURGUSU

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, etkinlikte birlik ve dayanışmanın önemine değindi. “Elif Azra’ya umut olmak için bir araya geldik. Binlerce kişi balonlarını alarak geldi. Herkesin burada bulunmasının tek sebebi, Elif Azra gibi yavrularımıza sahip çıkmak. Bu Gaziantep’in ve gençlerimizin yüreğini ortaya koyduğunu gösteriyor. Güneşi ve güzel günleri Elif Azra’yla birlikte göreceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE DESTEK VURGUSU

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, etkinliğin çocuklar için önemli bir moral kaynağı olduğunu dile getirdi. “Gaziantep Üniversitesi olarak Elif Azra ve onun gibi tüm çocuklarımızın yanındayız. Birlikten kuvvet doğar. Buradaki bu pozitif enerjinin onlara şifa olarak döneceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da etkinliğin kendisini duygulandırdığını belirtti. “Elif Azra’nın çağrısıyla birbirini hiç tanımayan insanların bir araya gelmesi beni çok etkiledi. Vatandaşlarımız ellerinde balonlarla Elif Azra’ya ve tüm hastalara moral vermek için burada toplandı. Katılan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Etkinliğe akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, taraftar grupları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş da katıldı.